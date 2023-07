F1, qualifiche GP Gran Bretagna Silverstone 2023 replica in chiaro su TV8: orario e come vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di F1 sulla pista di Silverstone saranno visibili in chiaro su TV8, in differita e in replica. Per questo decimo appuntamento con la caccia alla pole, in back to back dopo l’Austria ma con il ritorno al format consueto e dunque al sabato, la programmazione prevede che in diretta le qualifiche abbiano inizio alle ore 16 di sabato 8 luglio. La replica, però, sarà visibile su TV8 alle ore 19.45, per chi non dovesse riuscire a seguirla in diretta. Chi riuscirà a conquistare la pole? Sportface.it vi terrà comunque aggiornati minuto per minuto e in diretta. Ecco allora il riepilogo.

Sabato 8 luglio 2023

ore 16 Qualifiche su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 19.45)