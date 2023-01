Trevisan-Pegula in tv: orario, canale e diretta streaming finale United Cup 2023

Martina Trevisan affronterà Jessica Pegula nel primo singolare della finale Italia-Stati Uniti di United Cup 2023. La nostra squadra parte obiettivamente sfavorita in questo atto conclusivo della manifestazione, motivo per cui il margine di errore è prossimo allo zero. La speranza in questo match inaugurale è che Martina possa sfruttare l’onda dell’entusiasmo derivante dal successo su Maria Sakkari e compiere un’altra impresa contro la numero tre del ranking mondiale. Pur vero che lo stesso discorso può essere fatto anche per Pegula, che in semifinale ha dominato dal primo all’ultimo punto l’incontro contro Iga Swiatek. Sfida estremamente complicata, ma Trevisan ci ha abituato a grandi risultati quando è in fiducia. Nessun precedente tra le due giocatrici, questa sarà la prima occasione in cui si affronteranno.

Trevisan e Pegula scenderanno in campo stanotte, domenica 8 gennaio, alle ore 03:00. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutti gli incontri di questa sfida finale tra Italia e Stati Uniti. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.