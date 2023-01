Gauff-Masarova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Auckland 2023

Cori Gauff se la vedrà contro Rebeka Masarova nell’ultimo atto del torneo WTA 250 di Auckland 2023 (cemento outdoor). La giovane americana, numero sette del ranking mondiale, andrà alla caccia del suo terzo titolo in carriera. In Nuova Zelanda deve ancora perdere un singolo set dopo aver dominato le avversarie in tutte e quattro le sue apparizioni. Tra la finalista in carica del Roland Garros ed il suo primo sigillo della stagione c’è la qualificata spagnola di evidenti origini russe. Quest’ultima si è presentata ai nastri di partenza ben oltre le prime cento giocatrici del mondo.

Ad inizio settimana è partita dalle qualificazioni ed ha stupito tutti andando a conquistare ben sei partite di fila. Tra i suoi successi spicca in particolare quello ai quarti di finale contro la ceca Karolina Muchova, battuta in due tie-break. Per lei, alla prima finale in carriera sul circuito maggiore, sarà molto difficile impensierire Gauff, ben più esperta nonostante i suoi diciotto anni d’età. A partire con i favori del pronostico, secondo le quote dei bookmakers, sarà proprio la nativa di Delray Beach, desiderosa di cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Gauff e Masarova scenderanno in campo nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 05:00 italiane (le 17:00 locali). Vista la contemporaneità con la United Cup, la partita sarà visibile su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) solamente in differita. Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Gauff e Masarova fornendo ai propri lettori news ed aggiornamenti al termine della partita.