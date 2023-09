Serbia-Canada oggi in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Serbia-Canada, sfida valida per le semifinali dei Mondiali 2023 di basket. Gli uomini di coach Pesic arrivano all’incontro dopo aver dominato contro la Lituania nei quarti di finale, mentre i nordamericani sono riusciti a domare l’ostica Slovenia di Luka Doncic, dando ancora una volta prova di grande solidità e forza in attacco. Partita quindi di altissimo livello, dove chi vince si guadagna l’accesso alla finale. La palla a due è fissata alle ore 10:45 di venerdì 8 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Serbia-Canada, valida per i Mondiali 2023 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che sulle relative piattaforme streaming Sky Go e NOW; sempre in streaming, la partita sarà visibile anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.