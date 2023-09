Lettonia-Italia in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei Under 21 2025

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lettonia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Gli Azzurrini iniziano un nuovo ciclo, con il commissario tecnico Nunziata che prende il posto di Nicolato alla guida della selezione Under 21. Diversi volti nuovi, molto provenienti dall’Under 20 che ben ha figurato all’inizio dell’estate nel Mondiale che si è disputato in Argentina e terminato con la sconfitta in finale per mano dell’Uruguay. La sfida è in programma venerdì 9 settembre alle ore 16:00. Diretta su Rai 2 e in streaming su Raiplay.