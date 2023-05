Olimpia Milano-Sassari in tv: canale, orario e diretta gara-2 semifinale playoff Serie A1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Sassari, sfida valida come gara-2 della semifinale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Entra nel vivo la sfida tra gli uomini di coach Messina e quelli di coach Bucchi, che come lo scorso anno si affrontano nel penultimo atto del torneo. Seconda partita in casa dei meneghini, prima che la serie si sposti in Sardegna: per gli ospiti, c’è l’occasione per strappare il vantaggio ambientale, che invece l’Olimpia cercherà di confermare. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di lunedì 29 maggio sul parquet del Mediolanum Forum. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Sassari dei playoff di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, e sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.