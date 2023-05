F1, GP Monaco Montecarlo 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP di Monaco 2023 a Montecarlo di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Di seguito vi ricordiamo allora le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita della sesta gara stagionale. Dopo le qualifiche del sabato, finalmente torna la gara e si assegnano i punti come non succedeva ormai da tre settimane in virtù dell’annullamento di Imola. Appuntamento alle ore 15 di domenica 28 maggio, si torna dunque a orari europei e molto accessibili. Chi non dovesse però riuscire a seguire la gara in diretta sui canali pay di Sky, potrà contare sulla replica proposta da TV8, il canale in chiaro di Sky. Alle ore 18, infatti, sarà disponibile la differita in replica sul canale 8 del telecomando, in chiaro e dunque gratuitamente. Sportface.it vi aggiornerà invece come al solito con la diretta scritta in tempo reale. Questo il riepilogo.

Domenica 28 maggio 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle 18)