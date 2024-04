Novara-Conegliano in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 semifinale Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Novara-Conegliano, gara-2 della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Dopo il primo confronto in Veneto, ci si sposta in Piemonte per l’ennesimo atto della sfida infinita tra queste due formazioni, che negli ultimi anni si sono giocate i più importanti trofei nazionali ed internazionali. In questo caso, si tratta di una sfida decisiva: verrà decretata subito la finalista o si rinvierà tutto a gara-3?

Le azzurre di Lorenzo Bernardi vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per sorprendere la corazzata veneta, ma serve una prestazione perfetta. Le pantere di Daniele Santarelli, infatti, non vogliono certo concedere spazio alle avversarie e vanno a caccia di un’altra finale. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 10 aprile al Palaverde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-2 Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano dei Playoff Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – Gara-2 Novara-Conegliano della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, oltre che in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.