Atletico Madrid-Borussia Dortmund oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming andata quarti Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Una doppia sfida che rappresenta un’ottima chance per entrambe le squadre di trovare un posto tra le migliori quattro della competizione. Si parte al ‘Metropolitano’ di Madrid, dove l’Inter si è arresa ai rigori circa un mese fa. La sfida è in programma oggi, mercoledì 10 aprile, alle ore 21:00. Non è prevista una diretta in chiaro. Il match andrà in onda su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Infinity+ e Sky Go.