Milano-Scandicci in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 semifinale Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Milano-Scandicci, gara-2 della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Dopo il primo confronto a Firenze, le due squadre tornano in campo per sfidarsi nel match decisivo: verrà decretata la finalista o si rinvierà tutto a gara-3? Le ragazze di Marco Gaspari vogliono sfruttare ora il tifo del proprio pubblico per vincere e avvicinarsi al passaggio del turno.

D’altro canto, le toscane di Massimo Barbolini vanno a caccia di una grande prestazione nella difficile trasferta meneghina per tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 10 aprile al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-2 Allianz Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci dei Playoff Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – Gara-2 Milano-Scandicci della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, oltre che in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.