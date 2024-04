Calendario semifinali Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley: programma, orari e tv

Il calendario delle semifinali dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile: ecco il programma e le informazioni per seguire il secondo turno della fase finale del campionato. Le migliori otto formazioni della classifica al termine della regular season si sono sfidate nei quarti di finale ed ora le quattro squadre rimaste si sfidano nel penultimo atto della corsa verso lo Scudetto. Si gioca al meglio delle tre partite tra sabato 6 e domenica 14 aprile: chi accederà alla finale che assegnerà il trofeo?

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, le partite verranno trasmesse anche in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport (visibili in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming gratuito su RaiPlay). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato delle semifinali dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI I RISULTATI

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA FINALE

IL CALENDARIO 2024 COMPLETO DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

CALENDARIO SEMIFINALI PLAYOFF A1 FEMMINILE 2023/2024

PRIMA GIORNATA

SABATO 6 APRILE

20.30 Savino Del Bene Scandicci-Allianz Vero Volley Milano – Diretta Rai Sport, Sky Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 7 APRILE

20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vincente Igor Gorgonzola Novara/Reale Mutua Fenera Chieri – Diretta Rai Sport, Sky Sport e volleyballworld.tv

SECONDA GIORNATA

MERCOLEDI’ 10 APRILE

20.30 Allianz Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Vincente Igor Gorgonzola Novara/Reale Mutua Fenera Chieri-Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta volleyballworld.tv

EVENTUALE TERZA GIORNATA

SABATO 13 O DOMENICA 14 APRILE

Da definire