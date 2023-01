Musetti-Tiafoe in tv: orario, canale e diretta streaming finale United Cup 2023

Lorenzo Musetti affronterà Frances Tiafoe nel secondo singolare della finale Italia-Stati Uniti di United Cup 2023. Sfida decisamente affascinante tra il giovane azzurro e il numero due statunitense, che da qualche mese a questa parte sembra anche lui aver fatto un discreto salto di qualità soprattutto a livello mentale. Musetti in questa United Cup ha sempre avuto a che fare con avversari decisamente di livello inferiore, dovrà essere quindi bravo ad abituarsi ad una palla che esce dalle corde della racchetta dell’avversario in maniera totalmente differente. Entrambi arrivano a questo match imbattuti, ma Tiafoe ha affrontato anche avversari di livello ATP come Otte, Machac ed Evans. Ci sono tre precedenti tra i due tennisti, due risalenti al 2020 e uno al 2021, e in tutte e tre le occasioni il match si è deciso in tre set. Si prevede, quindi, equilibrio. Per quel che vale, Lorenzo conduce 2-1.

Musetti e Tiafoe scenderanno in campo stanotte, domenica 8 gennaio, come 2°match a partire dalle 03:00 (dopo Trevisan-Pegula). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutti gli incontri di questa sfida finale tra Italia e Stati Uniti. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.