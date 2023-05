Musetti-Arnaldi in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2023

Lorenzo Musetti sfiderà il connazionale Matteo Arnaldi in occasione del secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, Masters 1000 della capitale nostrana. Si tratta dell’esordio in quel di Roma per il carrarino, beneficiario di un bye al primo turno, mentre il nativo di Sanremo è riuscito ad avere la meglio sull’argentino Diego Schwartzman al debutto assoluto nel main draw del prestigioso torneo italiano. Musetti parte con i favori del pronostico e la varietà del suo bagaglio tecnico può certamente impensierire Arnaldi, sebbene quest’ultimo sia in un ottimo stato di forma e abbia dimostrato di poter reggere le forti pressioni a questi livelli. Comunque vada, sarà un bene per il tennis italiano: un tennista azzurro sfiderà a priori uno tra Frances Tiafoe e Daniel Altmaier al terzo turno, con la possibilità concreta di farsi strada nel tabellone. Tutto pronto per la prima di Musetti al Foro nel 2023, mentre Arnaldi cerca il bis capitolino.

