Djokovic-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Grigor Dimitrov al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Torna in campo il serbo, che al debutto ha superato in due set Etcheverry (non senza faticare) e ora proverà a liberarsi anche di Dimitrov. I precedenti non lasciano ben sperare per il bulgaro, sotto 10-1. Tuttavia, Nole non è ancora al 100% e potrebbe concedere qualcosa. Inutile, comunque, dire che a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Djokovic. In palio un posto agli ottavi contro il vincente di Fucsovics-Norrie.

Djokovic e Dimitrov scenderanno in campo oggi, domenica 14 maggio come terzo match dalle ore 11:00 sul Campo Centrale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.