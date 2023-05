Musetti-Arnaldi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming secondo turno Internazionali d’Italia 2023

Lorenzo Musetti affronterà Matteo Arnaldi nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 marzo al Foro Italico. Dopo che la pioggia non ha permesso la disputa dell’incontro nella giornata di sabato, si disputerà nel pomeriggio di domenica questo derby molto interessenta tra i nostri due next gen. Musetti è chiaramente favorito per svariati motivi, a partire dalla migliore classifica e dalla maggiore esperienza, però Arnaldi è in grande crescita e fiducia come dimostrano i risultati raggiunti nell’ultimo mese. In più non ha nulla da perdere, a differenza di un Musetti che comunque arriva al Foro portandosi sulle spalle molte aspettative.

Musetti e Arnaldi scenderanno in campo oggi, domenica 14 maggio. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Pietrangeli. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Musetti e Arnaldi garantendo ai propri lettori una diretta testuale. In più aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.