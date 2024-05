Italia-Turchia in tv: data, orario e diretta streaming Nations League volley femminile 2024

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Turchia, partita valevole per la Pool 1 della prima settimana della Volleyball Nations League femminile 2024 di volley. Quarto ed ultimo impegno di questa prima settimana di VNL per Danesi e compagne, che vanno a caccia di una grande prestazione per chiudere in bellezza. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver incontrato Polonia, Germania e Bulgaria, tornano in campo per un match probante in cui servirà essere ciniche nei momenti decisivi.

Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le campionesse d’Europa, allenate dall’italiano Daniele Santarelli e già qualificate alle Olimpiadi, che vanno a caccia del successo per chiudere in bellezza la settimana davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 italiane di sabato 18 maggio all’Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita tra Italia e Turchia della VNL femminile.

STREAMING E TV – La partita Italia-Turchia della Nations League di volley femminile 2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.