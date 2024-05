Diffidati Lecce-Atalanta: i bergamaschi a rischio squalifica in vista del Torino

Tutto pronto per Lecce-Atalanta, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2023/2024. La Dea ha conquistato 33 dei 48 punti disponibili nel girone di ritorno di questa Serie A (10V, 3N, 3P) realizzando ben 35 reti; in generale, solamente l’Inter ha avuto una media punti (2.59) e una media gol (2.47)

migliore della squadra bergamasca (2.06 punti a partita, 2.19 reti a incontro) nella seconda parte di questo torneo. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e alle porte di quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen, Gasperini vuole chiudere i giochi per la qualificazione in Champions League.

Occhi puntati su Ademola Lookman, l’unico giocatore attualmente all’Atalanta ad aver segnato contro il Lecce in Serie A, siglando il gol decisivo nella sfida d’andata di questo torneo. L’attaccante è uno dei quattro diffidati attualmente nella rosa dell’Atalanta: gli altri calciatori a rischio squalifica in vista della partita contro il Torino sono Berat Djimsiti, Sead Kolasinac (infortunato), Hans Hateboer. Cinque i diffidati invece per il Lecce che nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Napoli al ‘Maradona’: Hamza Rafia, Ylber Ramadani, Alexis Blin, Nikola Krstovic, Nicola Sansone.

DIFFIDATI LECCE: Hamza Rafia, Ylber Ramadani, Alexis Blin, Nikola Krstovic, Nicola Sansone

DIFFIDATI ATALANTA: Berat Djimsiti, Sead Kolasinac, Hans Hateboer, Ademola Lookman