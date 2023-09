Germania-Serbia in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Germania-Serbia, sfida valida come finale per il primo posto ai Mondiali 2023 di basket. Sarà uno scontro tutto europeo, quello che deciderà il nuovo vincitore della rassegna iridata. La Nazionale teutonica ha compiuto un’impresa memorabile, ribattendo colpo su colpo agli Stati Uniti e alla fine battendoli grazie all’allungo nel terzo quarto. Per la Serbia, invece, è arrivata un altrettanto notevole vittoria contro il Canada, grazie a un avvio sprint e alla capacità di tenere testa ai forti nordamericani. La palla a due è fissata alle ore 14:40 di domenica 10 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Germania-Serbia, valida per i Mondiali 2023 di basket.

La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che sulle relative piattaforme streaming Sky Go e NOW; sempre in streaming, la partita sarà visibile anche su Dazn.