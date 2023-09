Italia Under 21, Ruggeri: “Contro la Turchia dovremo fare risultato, fondamentali i dettagli”

Matteo Ruggeri ha parlato in vista della sfida dell’Italia Under 21 contro la Turchia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2025: “Ci aspetta un’avversaria difficile da affrontare che ha già fatto una grande partita contro l’Irlanda. Dovremo prestare molta attenzione ai dettagli perché potranno essere decisivi sotto l’aspetto del risultato“. Il laterale dell’Atalanta ha poi aggiunto: “Siamo una squadra nuova, io non avevo giocato con molti. Ciò che conta per noi sarà trovare compattezza difensiva e sfruttare le occasioni da gol, oltre a fare risultato dopo il pareggio contro la Lettonia“.