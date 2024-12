Tutto pronto per Conegliano-Firenze, partita valevole per la dodicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli tornano sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere imbattuta in stagione. Servirà l’impresa alle toscane guidate da coach Simone Bendandi, che vanno a caccia di riscatto dopo l’inattesa sconfitta interna rimediata contro Talmassons nel turno infrasettimanale. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 7 dicembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano ed Il Bisonte Firenze della massima serie del campionato italiano.

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Firenze della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, ma anche su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.