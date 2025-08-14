Continua a vele spiegate il mercato del Napoli: Manna mette nel mirino tre nomi per il centrocampo, Conte sorride.

Continuano i test pre stagionali per il Napoli di Antonio Conte, intenzionato a mettere a punto la squadra perfetta per le sue esigenze. E, soprattutto, per la riconferma in una Serie A che, nonostante un mercato ormai più che avviato, vede i suoi equilibri ancora in bilico.

La gara di oggi contro l’Olympiakos ha portato con sé due notizie, una buona – la vittoria grazie ai gol di Lucca e Politano – e una cattiva – l’infortunio di Lukaku nel primo tempo, che potrebbe costargli l’inizio della Serie A settimana prossima. Nel frattempo la società guarda agli ultimi innesti prima della conclusione del mercato: triplo colpo a centrocampo?

Il Napoli mette gli occhi su Diouf, Chukwuemeka e Cissé: mercato infuocato

Sembra inequivocabile la volontà dei partenopei di riconfermarsi anche nel prossimo Campionato, vissuto ancora una volta con il tricolore cucito sul petto. Queste settimane d’estate stanno confermando l’atteggiamento propositivo di Giovanni Manna, che ora prepara il tris a centrocampo.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, avrebbe riportato l’interesse del Napoli per Andy Diouf del Lens, Carney Chukwuemeka del Chelsea e Djaoui Cissé del Rennes. Tre giocatori che hanno in comune l’essere giovanissimi. Contatti già avviati per Diouf, classe 2003 che non sembrerebbe più nei piani del club francese nonostante un contratto in scadenza nel 2028.

Chukwuemeka, pur essendo del Chelsea, ha vissuto l’ultima stagione coi colori del Borussia Dortmund che non è rimasta soddisfatta al 100% delle sue prestazioni. Ma le potenzialità del classe 2003 non sono in discussione. L’interesse verso Cissé, invece, risponde ad un’esigenza di prospettiva: nato nel 2004, non avrebbe ancora espresso al massimo le sue potenzialità, con Napoli pronta ad essere la piazza giusta per fiorire.