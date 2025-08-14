Pessime notizie per Matteo Berrettini, il tennista dà forfait per gli US Open: ora è ufficiale l’italiano non parteciperà allo Slam.

Ancora una brutta notizia per Matteo Berrettini, che è nuovamente alle prese con un periodo negativo dovuto agli infortuni. Dopo gli Internazionali di Roma, infatti, il tennista italiano non è ancora riuscito a rimettersi al 100% fisicamente ed è stato perciò costretto a rinunciare agli US Open di fine agosto/inizio settembre. Ora purtroppo è ufficiale.

Ultim’ora Berrettini: il tennista è costretto a rinunciare agli US Open

Matteo Berrettini non ci sarà al prossimo Slam e salterà perciò gli US Open 2025, in programma a partire da domenica 24 agosto. Per l’italiano si tratterà del quinto forfait consecutivo degli ultimi cinque appuntamenti. Dopo essere sceso in campo a Wimbledon al primo turno contro Majchrzak, il romano ha infatti rinunciato a Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati.

Nonostante gli allenamenti – anche con Jannik Sinner – delle ultime settimane, Berrettini non è evidentemente in grado per problemi fisici di scendere in campo e non ci sarà a New York per il prossimo grande appuntamento della stagione.