Chorzow si illumina con gli azzurri: da Iapichino a Tamberi, tanti italiani protagonisti alla Diamond League
Sabato 16 agosto al Memorial Kamila Skolimowska a Chorzow, campioni italiani in pedana contro star globali. In gara Iapichino, Fabbri, Sibilio, Tamberi e altri.
Il circuito Diamond League riparte con un evento imperdibile: il Memorial Kamila Skolimowska a Chorzow, in Polonia, tappa centrale sotto i riflettori prima dei Mondiali e della fase finale in programma a Losanna, Bruxelles e Zurigo.
L’Italia risponde presente con una pattuglia di alto livello:
Larissa Iapichino (Fiamme Oro) torna nel lungo e sfida la campionessa europea Malaika Mihambo, la fuoriclasse statunitense Claire Bryant e altre atlete di rango.
Leonardo Fabbri (Aeronautica) cerca riscatto nel peso dopo il forfait nei lanci di Budapest, contro Joe Kovacs, Ryan Crouser e altri big.
Insieme a lui corre anche Zane Weir (Fiamme Gialle), pronto a far sentire il suo peso tra i migliori del mondo.
Torna in pedana anche l’alto campione del mondo Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro), reduce dal 2,20 di Heilbronn e atteso dai nome forti come Hamish Kerr, Shelby McEwen e JuVaughn Harrison.
Sui 400 ostacoli, Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle) si confronta con il primatista mondiale Karsten Warholm, Daniel Dean e altri avversari di alto livello.
Nei 110 ostacoli, spicca Lorenzo Simonelli (Esercito) alle sue prime esperienze a livello continentale, con rivali come Grant Holloway, Cordell Tinch e Hansle Parchment.
Ma il programma è ricco di stelle internazionali:
Armand Duplantis torna dopo il record mondiale a 6,26 m nel 2024 ;
Faith Kipyegon, doppia oro olimpico, punta al record mondiale sui 3000 m, e affronta la stella etiope Gudaf Tsegay;
Attesi sprinter globali come Noah Lyles, Kishane Thompson, Sha’Carri Richardson, Melissa Jefferson-Wooden, Shericka Jackson, Femke Bol, Grant Holloway e altri campioni
Il Memorial Kamila Skolimowska è una delle rarissime tappe storiche della Diamond League in Polonia, confermandosi un evento di alto prestigio e organizzazione.
Diretta TV: sabato 16 agosto, dalle 16 alle 18, su RaiSport e Sky Sport Arena.