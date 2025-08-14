Sabato 16 agosto al Memorial Kamila Skolimowska a Chorzow, campioni italiani in pedana contro star globali. In gara Iapichino, Fabbri, Sibilio, Tamberi e altri.

Il circuito Diamond League riparte con un evento imperdibile: il Memorial Kamila Skolimowska a Chorzow, in Polonia, tappa centrale sotto i riflettori prima dei Mondiali e della fase finale in programma a Losanna, Bruxelles e Zurigo.

