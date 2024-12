Manchester United e Nottingham si sfidano nel match valido per la quindicesima giornata di Premier League 2024/2025. Prima sconfitta per Amorim che, dopo la vittoria 4-0 con l’Everton, è caduto in casa dell’Arsenal 2-0. Forest reduce dal ko in casa del City. Calcio d’inizio alle ore 18.30. Il match sarà visibile in diretta tv esclusiva sul canale Sky Sky Sport Calcio (202). Streaming gratuito per gli utenti Sky su Sky Go, mentre NOW a pagamento.