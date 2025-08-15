Sport in tv oggi venerdì 15 agosto: si giocheranno i quarti di finale di singolo e doppio a Cincinnati. Parecchio calcio, tra estero e Italia

Anche a Ferragosto lo sport non si ferma affatto, anzi: in questo venerdì 15 agosto 2025 sono tantissimi gli eventi sportivi che popoleranno i nostri palinsesti. Sarà una giornata di doppio intensa a Cincinnati per gli Azzurri del tennis con Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego impegnati nei quarti di finale.

Tantissimo calcio con diversi campionati che finalmente avranno inizio: dalla Premier League con Liverpool-Borunemouth alla Liga con Girona-Vallecano e Villarreal-Oviedo. Parte anche la Ligue 1 con un match subito interessante come Rennes-Marsiglia. Poi inoltre quattro sfide di Coppa Italia.

Sport in tv venerdì 15 agosto: il programma completo

09.50 – Moto2, GP Austria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 – MotoGP, GP Austria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 – Volley femminile, Mondiali U21 2025: Italia-Cina – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World.

11.39 – Ciclismo, Giro della Cechia 2025: seconda tappa – Diretta streaming dalle 13.25 su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

12.09 – Ciclismo femminile, Giro di Romandia: prima tappa – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e DAZN.

12.30 – Ciclismo, Giro della Danimarca 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15.45 su Eurosport2 HD, Discovery e DAZN.

13.05 – Ciclismo, Circuito Franco-Belga – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery+.

13.15 – Moto3, GP Austria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 – Moto2, GP Austria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 – MotoGP, GP Austria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 – Tennis, WTA Cincinnati 2025: quarti di finale (Paolini-Gauff alle ore 2:30)

17.00 – Tennis, ATP Cincinnati 2025: Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool e Musetti/Sonego-Cabral/Mieder

18.00 – Calcio, Coppa Italia: Empoli vs Reggiana – Diretta tv su Mediaset 20; in streaming su Infinity+.

18.30 – Calcio, Coppa Italia: Sassuolo vs Catanzaro – Diretta tv su Italia 1; in streaming su Infinity+.

19.30 – Calcio, laLiga: Girona vs Rayo Vallecano – Diretta streaming su DAZN.

20.45 – Calcio, Coppa Italia 2025: Lecce vs Juve Stabia – Diretta tv su Mediaset 20; in streaming su Infinity+.

20.45 – Calcio, Ligue1: Rennes vs Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 – Tennis, ATP Cincinnati 2025: quarti di finale – Diretta tv dalle 21.00 alle 01.00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

21.00 – Calcio, Premier League: Liverpool vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 – Calcio, Coppa Italia 2025-2026: Genoa vs L.R. Vicenza – Diretta tv su Italia 1; in streaming su Infinity+.