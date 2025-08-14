Dal 22 agosto al 7 settembre l’Italia sarà protagonista al Campionato del Mondo di volley femminile. Esordio contro la Slovacchia, con Egonu e Antropova pronte a guidare l’attacco azzurro.

Il Commissario Tecnico Julio Velasco ha sciolto le ultime riserve: sono state ufficializzate le 14 azzurre che rappresenteranno l’Italia al Campionato del Mondo 2025 di volley femminile, in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.

