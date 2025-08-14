Volley, Mondiali 2025: ecco le 14 azzurre convocate da Velasco per la Thailandia
Dal 22 agosto al 7 settembre l’Italia sarà protagonista al Campionato del Mondo di volley femminile. Esordio contro la Slovacchia, con Egonu e Antropova pronte a guidare l’attacco azzurro.
Il Commissario Tecnico Julio Velasco ha sciolto le ultime riserve: sono state ufficializzate le 14 azzurre che rappresenteranno l’Italia al Campionato del Mondo 2025 di volley femminile, in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.
Dopo due settimane di intenso lavoro tra Cavalese e Milano, la nazionale si concederà tre giorni di pausa prima di ritrovarsi al Centro Pavesi di Milano, lunedì 18 agosto. Il giorno successivo, martedì 19, la squadra partirà per Phuket, sede del ritiro pre-Mondiale.
L’esordio nella rassegna iridata è fissato per venerdì 22 agosto alle ore 15:30 italiane contro la Slovacchia. In un girone che promette spettacolo, l’Italia punta a partire con il piede giusto, affidandosi alla solidità di capitan Anna Danesi e alla potenza offensiva di Paola Egonu ed Ekaterina Antropova.
Le convocate:
Palleggiatrici: Carlotta Cambi (3), Alessia Orro (8)
Centrali: Benedetta Sartori (10), Anna Danesi [C] (11), Sarah Fahr (19), Yasmina Akrari (25)
Schiacciatrici: Stella Nervini (16), Myriam Sylla (17), Loveth Omoruyi (21), Gaia Giovannini (22)
Opposti: Paola Egonu (18), Ekaterina Antropova (24)
Liberi: Monica De Gennaro (6), Eleonora Fersino (7)
Staff tecnico
Julio Velasco (CT), Massimo Barbolini (vice), Juan Manuel Cichello (terzo allenatore), Pietro Muneratti (preparatore atletico), Massimiliano Taglioli (scoutman), Emanuela Longa (medico), Francesco Bettalico e Maira Di Vagno (fisioterapisti), Marcello Capucchio (team manager).