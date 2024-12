La diretta testuale live di Conegliano-Firenze, partita valevole per la dodicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli tornano sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere imbattuta in stagione. Servirà l’impresa alle toscane guidate da coach Simone Bendandi, che vanno a caccia di riscatto dopo l’inattesa sconfitta interna rimediata contro Talmassons nel turno infrasettimanale. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 7 dicembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Prosecco Doc Imoco Conegliano ed Il Bisonte Firenze della massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

CONEGLIANO – FIRENZE 3-0 (25-12, 25-22, 25-13)

TERZO SET CONEGLIANO 25-13

TERZO SET – Muro Lubian e invasione Nervini, vince Conegliano. 25-13

TERZO SET – Punto di Adigwe e muro Lanier. 20-10

TERZO SET – Muro di Gabriela. 13-5

TERZO SET – Sbagliano anche Davyskiba e Butigan. 8-4

TERZO SET – Errore di Mancini al servizio. 3-1

SECONDO SET CONEGLIANO 25-22

SECONDO SET – Errore di Davyskiba al servizio, set a Conegliano. 25-22

SECONDO SET – Break Conegliano con Lanier. 22-20

SECONDO SET – Muro di Butigan, nuova parità. 13-13

SECONDO SET – Chirichella e Lanier, +3 Conegliano. 12-9

SECONDO SET – Nervini non tiene il servizio di Lubian, break Conegliano. 7-5

SECONDO SET – Muro Lanier. 4-4

SECONDO SET – Errore di Gabriela in ricezione. 1-3

PRIMO SET CONEGLIANO 25-12

PRIMO SET – Lanier, Adigwe e Lubian confezionano un parziale di 6-0 che vale il set. 25-12

PRIMO SET – Gabriela e Adigwe, Conegliano torna ad allungare in maniera importante. 17-9

PRIMO SET – Muri di Battistoni e Butigan, Firenze recupera parte dello svantaggio. 12-7

PRIMO SET – Errore di Davyskiba in ricezione. 10-2

PRIMO SET – Si sbloccano le ospiti con Malual. 7-1

PRIMO SET – Errore di Nervini in attacco. 7-0

PRIMO SET – Doppio ace di Lubian, prima su Leonardi e poi su Battistoni, avvio sprint delle venete. 5-0

18:55 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di Conegliano-Firenze della Serie A1 2024/2025 di volley femminile. Si inizia tra pochissimo.