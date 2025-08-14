Sul cemento del Wta 1000 Jasmine Paolini trionfa sulla Krejcikova: ai quarti la aspetta Coco Gauff.

Il tennis italiano torna a parlare della sua Jasmine Paolini, impegnata negli Stati Uniti in occasione del Wta 1000 di Cincinnati destinato a continuare ancora per lei. L’italiana ha battuto la ceca Barbora Krejcikova in due set con un risultato finale di 6-1, 6-2.

Una vittoria che vale tantissimo e che aiuta a rialzare il morale dell’azzurra che ora è chiamata ad affrontare la ‘padrona di casa’ Coco Gauff. La statunitense numero 2 al mondo giunge ai quarti finali dopo aver battuto Lucia Bronzetti per 6-2, 6-4.

Cincinnati, una ritrovata Paolini vince e convince

Non si può dire che Jasmine non abbia avuto in pugno per tutto il tempo la partita, che ha affrontato da vera campionessa mettendoci non solo il cuore, ma soprattutto la testa. La stessa che le servirà domani nell’atteso quarto contro la Gauff, colei che due anni fa raggiunse la finale del torneo sino a vincerlo.

Per la tennista toscana il match di domani potrebbe diventare motivo di un vero e proprio riscatto. Anche se le statistiche non si sbilancerebbero a favore di nessuna delle due ragazze, ferme su un parziale di 2-2. Se la Gauff ha conquistato la finale di Cincinnati 2023, è la vittoria di Paolini al Foro Italico dello scorso maggio il ricordo più nitido.

La sfida fra Jasmine Paolini e Coco Gauff è in programma domani venerdì 15 agosto sul P&G Center Court con orario ancora da definire.