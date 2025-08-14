La Juve lavora contemporaneamente su due fronti: si possono sbloccare due trattative, una in entrata una in uscita. Di seguito i dettagli.

La Juventus, si sa, sta lavorando su più fronti per mettere a disposizione di Tudor una rosa che sia più completa e competitiva possibile. Dopo anni di alti e bassi, la società in questa stagione vuole tornare a competere su più fronti e vuole tornare a lottare ai vertici della Serie A per il titolo.

Per questo motivo, sta ragionando al meglio sul mercato per affondare sui giusti innesti sacrificando al tempo stesso chi non è più imprescindibile nel progetto. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore e quali due trattative potrebbero molto presto decollare.

Juve, due affare stanno per decollare: le ultimissime novità

In ottica entrate, ad attirare di più l’attenzione è al momento il profilo di Kolo Muani. Secondo quanto reso noto da Gianluca Di Marzio c’è stata un’accelerata proprio in queste ore: “Si avvicina il ritorno di Kolo Muani: accelerata in queste ore, i bianconeri vogliono riportare a Torino il francese anche a prescindere dalla cessione di Vlahovic“, ha riferito il giornalista. Ma non è finita qui.

Al tempo stesso, infatti, il club bianconero sta lavorando anche in ottica cessioni. La novità importante in questo senso è arrivata da Fabrizio Romano che tramite ‘X’ ha fatto sapere che: “L’Atlético Madrid ha avviato le trattative per l’acquisto di Nico González dalla Juventus“.

“Sono iniziate – si legge ancora – le trattative per un possibile accordo e potrebbe trattarsi di un trasferimento a titolo definitivo, con i colloqui iniziali in corso. L’eventuale cessione potrebbe sbloccare l’arrivo di un nuovo esterno per la Juve se l’accordo per Nico si concretizzasse”.