Jannik Sinner, dopo aver superato anche gli ottavi, è approdato ai quarti a Cincinnati e se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime: le sue parole prima del match.

Jannik Sinner questa sera, non prima delle ore 21:00, scenderà nuovamente in campo a Cincinnati e se la vedrà ai quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime; un giocatore che è sempre riuscito a mettergli il bastone tra le ruote. Ecco proprio della sfida che lo attende e in generale del Masters 1000 ha parlato l’altoatesino che, ancora una volta, ha le idee molto chiare.

Sinner, questa sera i quarti a Cincinnati contro Felix Auger-Aliassime: le sue parole in conferenza

Il n.1 del mondo del tennis, in conferenza stampa, ha quindi dichiarato: “Come avevo già detto l’anno scorso, non è per niente facile giocare un buon tennis a Cincinnati. A volte c’è vento, altre volte piove, poi esce al sole all’improvviso. Le condizioni mutano in continuazione e non sai mai cosa aspettarti, ma bisogna sempre restare concentrati sull’obiettivo”. Ma non è finita qui perché poi ha parlato nello specifico anche della gara che lo attende ai quarti.

E poi, sul match di questa sera contro il canadese, Jannik Sinner ha dichiarato: “Non sono mai riuscito a sconfiggerlo, ma abbiamo disputato una battaglia molto spettacolare qui nel 2022. Ha un grande potenziale ed è difficile giocarci contro, soprattutto quando serve bene, ma non vedo l’ora di scendere in campo e fare del mio meglio. Mi piacciono queste sfide e spero di riuscire ad innalzare il mio livello“.