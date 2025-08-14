Nell’allenamento con la Next Gen l’attaccante serbo realizza l’1-0, ma un tap-in fallito da pochi passi diventa virale su X.

Dusan Vlahovic torna a segnare, ma non a convincere. Nell’amichevole “in famiglia” all’Allianz Stadium contro la Juventus Next Gen, disputata mercoledì 13 agosto e vinta 2-0 dai bianconeri, l’attaccante serbo ha messo la firma sul primo gol, senza però evitare un’ondata di critiche per un errore sotto porta che ha rapidamente fatto il giro dei social.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il video, diventato virale su X, mostra Vlahovic smarcato in area al momento di un cross preciso. Dopo aver resistito a un difensore, il serbo ha fallito clamorosamente il tap-in, spedendo il pallone alle stelle da pochi passi, forse condizionato dall’uscita del portiere.

Il gesto tecnico ha scatenato reazioni dure da parte dei tifosi: “Sbagliare era più difficile che segnare”, scrive un utente. “Il peggior acquisto della storia del calcio”, commenta un altro, mentre c’è chi ironizza: “Lo fa apposta, altrimenti non si spiega” e “Questo giocatore non può essere reale”.

Per Vlahovic, già nel mirino dopo la prova opaca contro il Borussia Dortmund, un’altra giornata a luci e ombre in un’estate che lo vede sempre più lontano dalla Juventus.