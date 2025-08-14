La delegata Valentina Vezzali traccia un bilancio entusiasta della stagione dopo i successi di Tbilisi e Genova; tutte le emozioni sono disponibili su Assalto – la TV della Scherma, il nuovo canale gratuito dedicato sulla piattaforma Sportface TV.

I Mondiali di Tbilisi e, prima ancora, gli Europei di Genova «hanno ribadito l’eccellente stato di salute della scherma italiana». Lo ha sottolineato Valentina Vezzali, delegata ai rapporti istituzionali della FIS, durante un collegamento con Sky Sport 24, analizzando una stagione brillante chiusa con un bottino di 19 medaglie — 13 ai tricolori continentali in casa e 6 nel Mondiale in Georgia.

Parlando dal Forte Village, dove promuove la disciplina tramite la sua Academy, Vezzali ha evidenziato la forza evidente della squadra: «Le vittorie nelle prove a squadre, in particolare lo storico oro degli sciabolatori dopo 10 anni e quello del fioretto maschile, che ha confermato il titolo europeo, sono straordinarie. Poi ci sono gli ottimi risultati delle fiorettiste donne, il podio individuale di Luca Curatoli e i bronzi delle giovani Martina Favaretto e Anna Cristino. In ogni arma brillano nuove leve e il futuro è più che promettente».

La sei volte campionessa olimpica ha anche evidenziato il lavoro svolto come capo-delegazione ai Mondiali giovanili di Wuxi, dove l’Italia ha collezionato 10 medaglie, traendo entusiasmo e fiducia per il quadriennio che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028.

Tutte le emozioni dei Mondiali e d’Europa, con immagini, interviste, dirette e approfondimenti, possono essere riviste gratuitamente su “Assalto – La TV della Scherma”, il nuovo canale OTT dedicato della Federazione ospitato su Sportface TV, perfettamente integrato nella piattaforma per promuovere la scherma italiana.