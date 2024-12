Betis e Barcellona si sfidano nella sedicesima giornata di Liga spagnola 2024/2025. La squadra di Flick è reduce dalla grande vittoria in casa del Maiorca per 5-1 e vuole allungare nuovamente sul Real Madrid. I biancoverdi sono in crisi nera e vengono da due sconfitte e un pareggio nell’ultimo mese. Calcio d’inizio alle ore 16.15. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn.