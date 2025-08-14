La MotoGP sta per tornare e in vista dell’Austria a parlare dell’appuntamento che lo aspetta è stato Pecco Bagnaia: le sue parole.

La MotoGP sta per tornare con il Gran Premio dell’Austria per il quale ci sono alte aspettative per Marc Marquez che deve difatti sfatare un tabù visto che negli ultimi anni su questo tracciato ha fatto da padrona la Ducati. Ecco che adesso il pilota spagnolo può sfruttare proprio la forza della moto di Borgo Panigale unita alle sue eccellenti qualità di pilota messe in mostra praticamente in ogni occasione del Motomondiale 2025.

Attenzione però anche a Pecco Bagnaia che vuole uscire dal periodo negativo e vuole tornare a mostrare le sue qualità che troppo spesso fin qui e negli ultimi mesi sono rimaste nell’ombra. Ecco allora cos’ha dichiarato alla vigilia del weekend austriaco.

MotoGP, Pecco Bagnaia ha le idee chiare: le sue parole in vista del GP d’Austria

A ridosso dell’inizio del weekend del Gran Premio d’Austria, Bagnaia ha dichiarato a ‘Sky Sport MotoGP’: “Non mi voglio porre nessun obiettivo, se non quello di riuscire a tornare a vincere, ma senza impormi niente. Devo vedere cosa possiamo fare per tornare a trovarmi bene. Abbiamo capito che in generale questa moto va guidata in modo diverso”.

“Devo aspettarmi – ha continuato – cose diverse e non è facile accettarlo, perché ho creato uno stile di guida in questi anni che mi ha sempre dato tanto e quest’anno non sta funzionando. Bisogna riadattarsi completamente e non è scontato. Le ultime gare tuttavia non sono andate male: come risultati non ho ottenuto quello che avrei voluto, ma siamo sempre andati forte in gara. Bisogna ripartire da lì”.

Per quanto riguarda nello specifico l’appuntamento in Austria ha aggiunto: “È una pista che fa storia a sé: ha grandissime staccate e mi ci sono sempre trovato bene, ho vinto tutte le gare delle ultime tre edizioni. È un circuito positivo, ma aspettiamo, perché anche Mugello, Jerez e Assen lo erano. Prendiamola con calma e vediamo se riusciremo a ottenere un buon risultato”.