A Cincinnati Sinner risponde presente e batte senza problemi Auger Aliassime: strappato il pass per la semifinale.

Ancora una prestazione da sogno per Jannik Sinner, che si impone su Felix Auger-Aliassime in poco più di un’ora di gioco con un risultato di 6-0, 6-2 conquistando così la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati.

“La partita è stata ottima, ho fatto tante cose in modo positivo, sono riuscito ad alzare il livello. Vediamo cosa succederà in semifinale”: questo il commento del numero uno ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla conclusione del match.

Sinner stellare, a Cincinnati continua la supremazia

Il numero uno al mondo conquista il primo dei due set in soli 27 minuti, durante i quali mette in tasca ben 25 punti su 34. Simbolo di una supremazia e di uno stato di forma che hanno reso l’altoatesino assolutamente imbattibile.

Anche il secondo set, seppur dando qualche gioia ad Auger Aliassime, non ha visto storia. Per Sinner si tratta della 25esima partita di fila conquistata sul cemento, nonché la 12esima semifinale 1000 in carriera.

Il penultimo atto del torneo lo vedrà affrontare Holger Rune o Terence Atmane, impegnati presso il P&G Court nel secondo quarto di finale maschile. La partita sarà sabato 16 agosto, giorno del 24esimo compleanno di Sinner.