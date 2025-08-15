A segno Politano e Lucca, in ombra la preoccupazione per l’attaccante belga: risentimento muscolare, a rischio anche per il Cagliari.

Vittoria e apprensione per il Napoli nell’ultimo test a Castel di Sangro: gli uomini di Conte battono 2-1 l’Olympiacos, ma perdono Romelu Lukaku dopo appena 33 minuti di gioco per un problema muscolare al quadricipite destro.

L’attaccante non sarà disponibile contro il Sassuolo e proverà a recuperare per il match con il Cagliari. In campo, Politano ha aperto le marcature con un sinistro preciso al 16’, mentre Lucca, entrato al posto di Big Rom, ha raddoppiato all’8’ della ripresa. In pieno recupero, un malinteso tra Rrahmani e Milinkovic-Savic ha consentito a Chiquinho di accorciare le distanze.

Conte schiera la formazione tipo con Zambo Anguissa e Lobotka in mediana, De Bruyne alle spalle di Lukaku, McTominay e Politano sugli esterni. In porta Milinkovic-Savic, davanti a Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Partita combattuta, con qualche intervento al limite, come quello di El Kaabi su Rrahmani, che ha fatto infuriare il tecnico azzurro.