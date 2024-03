Chieri-Casalmaggiore oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Chieri-Casalmaggiore, partita valevole per la tredicesima ed ultima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo aver festeggiato il trionfo in Coppa CEV, tornano sul campo di casa per chiudere la stagione regolare del campionato italiano. Le piemontesi, saldamente al quinto posto, vogliono vincere davanti al proprio pubblico per fare il pieno di entusiasmo in vista dei Playoff.

Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Lorenzo Pintus, che dopo aver rischiato la retrocessione, si è rilanciata nelle ultime giornate ed ora vuole provare a centrare i Playoff. Le lombarde sono none in classifica con 31 punti, a tre lunghezze dai 34 punti di Roma, Vallefoglia e Pinerolo, e un successo in tre o quattro set potrebbe consentire loro di guadagnare una posizione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 24 marzo al Palafenera di Chieri. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Trasportipesanti Casalmaggiore della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Chieri-Casalmaggiore della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.