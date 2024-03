Calendario 26^ giornata A1 Femminile 2023/2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della ventiseiesima giornata di Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviati gli impegni infrasettimanali in Europa, va in scena l’ultimo turno della stagione regolare del campionato italiano che definirà il tabellone dei Playoff e darà il verdetto su chi dovrà retrocedere in A2. Tutte le partite andranno in scena domenica 24 marzo in contemporanea. Busto Arsizio e Bergamo vanno a caccia di punti salvezza contro Conegliano e Scandicci rispettivamente, mentre Milano fa visita a Vallefoglia. Novara poi fa visita a Novara, Chieri ospita Casalmaggiore, Cuneo scende sul campo di Firenze e Pinerolo ospita Trento.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now, mentre un’altra sarà visibile gratuitamente in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della 26^ giornata di Serie A1 Femminile 2023/2024 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario ventiseiesima giornata A1 Femminile 2023/2024

DOMENICA 24 MARZO

17.00 Uyba Volley Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Volley Bergamo 1991-Savino Del Bene Scandicci – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Allianz Vero Volley Milano – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Aeroitalia Smi Roma-Igor Gorgonzola Novara – Diretta RaiPlay e volleyballworld.tv

17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Trasportipesanti Casalmaggiore – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Il Bisonte Firenze-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo – Diretta Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

17.00 Wash4green Pinerolo-Itas Trentino – Diretta volleyballworld.tv