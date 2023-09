Canada-Slovenia in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Canada-Slovenia, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. Doncic e compagni sono stati letteralmente surclassati nella partita contro la Germania che ha chiuso la seconda fase, ma ciò non toglie niente alla pericolosità della squadra guidata da coach Sekulic. Di fronte, però, una Nazionale che fin qui ha dimostrato grandi cose, e che appare tra le squadre in primissima fila per provare a mettere le mani sul trofeo. La palla a due è fissata alle ore 14:30 di mercoledì 6 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Canada-Slovenia, valida per i Mondiali 2023 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che sulle relative piattaforme streaming Sky Go e NOW; sempre in streaming, la partita sarà visibile anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.