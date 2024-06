Calendario quarti di finale Nations League maschile 2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei quarti di finale della Volleyball Nations League maschile 2024: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviate le tre settimane di fase preliminare che hanno anche portato all’assegnazione degli ultimi pass olimpici per Parigi, le migliori otto squadre del girone di questa VNL tornano in campo per le Finals che assegneranno il titolo. Si inizia con i quarti di finale: chi vince accede alle semifinali e si avvicina alla zona medaglie, chi perde torna a casa. Presente anche l’Italia di Fefé De Giorgi, che ha chiuso la fase preliminare al terzo posto e deve vedersela ora con i campioni olimpici in carica, i francesi allenati dall’italiano Andrea Giani. Si preannuncia grande spettacolo all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia: chi accederà alle semifinali?

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario dei quarti di finale della Volleyball Nations League maschile 2024 con gli orari italiani e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE NATIONS LEAGUE MASCHILE 2024

GIOVEDI’ 27 GIUGNO

17.00 da definire

20.00 Polonia-TBD

VENERDI’ 28 GIUGNO

17.00 da definire

20.00 da definire