Bronzetti-Linette in tv: data, orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Lucia Bronzetti affronterà Magda Linette nel quarto singolare della sfida Italia-Polonia di United Cup 2023, che dà l’accesso alla fase finale del torneo. Anche in questo caso si tratta di un match tra due giocatrici che arrivano all’appuntamento in fiducia, avendo iniziato la stagione con due vittorie in altrettante partite disputate. Lucia ha avuto di fronte due avversarie assolutamente alla portata e con le quali partiva favorita, ma è stata in ogni caso molto brava a gestire con agio e vincere senza alcun patema in entrambi i casi. La polacca come da pronostico ha avuto facile contro la kazaka Kulambayaeva e poi ha portato al suo team il punto della vittoria contro Teichmann e la Svizzera. Si tratta di un match che potrebbe risultare decisivo sull’esito dell’intera sfida, tra due giocatrici distanti pochi punti in classifica e che si adattano bene alla superficie australiana.

Bronzetti e Linette scenderanno in campo mercoledì 4 gennaio come 2°match dalle 08:30 italiane (dopo Berrettini-Hurkacz). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.