Berrettini-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Matteo Berrettini affronterà Hubert Hurkacz nel terzo singolare della sfida Italia-Polonia di United Cup 2023, che dà l’accesso alla fase finale del torneo. Gli azzurri si giocano un posto tra le prime quattro della manifestazione e si affidano al loro numero uno, che dopo essere tornato a battere un top-5 nel match contro Ruud, ora vuole confermarsi sugli stessi livelli. Il polacco fin qui a Brisbane ha vinto anche lui entrambe le partite giocate, prima contro Bublik in tre set, poi contro Wawrinka invece in due parziali di gioco. Ci sono tre precedenti tra i due tennisti, tutti in un certo senso significativi. Si sono affrontati per la prima volta nel 2018 proprio in Australia, durante le qualificazioni del primo slam stagionale e vinse Matteo in due set. Poco più di un anno dopo Hurkacz si prese la rivincita a Miami, mentre l’ultima sfida risale ovviamente alla semifinale di Wimbledon 2021 e non può che evocare bei ricordi nella testa dell’allievo di Vincenzo Santopadre.

Berrettini e Hurkacz scenderanno in campo mercoledì 4 gennaio alle ore 08:30 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.