Freccette, World Darts Championship 2023: montepremi e prize money

Il montrepremi e il prize money dei World Darts Championship 2023, i Mondiali di freccette che come ogni anno si svolgono nella spettacolare cornice dell’Alexandra Palace di Londra. Appuntamento dal 15 dicembre al 3 gennaio, con 96 giocatori che sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi non solo il Sid Waddell Trophy ma anche una cospicua somma in denaro. Andiamo quindi a scoprire il dettaglio delle cifre in palio in questa edizione del torneo più atteso.

L’edizione 2023 dei World Darts Championship metterà in palio un totale di 2.500.000 sterline, con il vincitore del torneo che si porterà a casa ben 500.000 sterline. Il finalista invece dovrà consolarsi con 250.000 sterline, poi via via tutti i restanti premi dai semifinalisti fino a coloro che vedranno finire la loro avventura ad Alexandra Palace già al primo turno. Di seguito ecco il dettaglio del prize money.

Vincitore: £500,000

Finalista: £200,000

Semifinalista: £100,000

Quarti di finale: £50,000

Quarto turno: £35,000

Terzo turno: £25,000

Secondo turno: £15,000

Primo turno: £7,500