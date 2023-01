Bronzetti-Eikeri stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Lucia Bronzetti affronterà Ulrikke Eikeri nel quarto singolare della sfida Italia-Norvegia di United Cup 2023, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. L’azzurra ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione, con una prestazione più che convincente nel match contro la brasiliana Laura Pigossi, giocatrice in ascesa e non troppo lontana dalle prime 100 del ranking mondiale. Ora c’è bisogno di una conferma, in un altro incontro in cui l’allieva del Piccari&Knapp Tennis Team parte decisamente con i favori del pronostico. La norvegese, 30enne, nel corso degli ultimi anni si è dedicata soprattutto al doppio, raccogliendo discreti risultati ed entrando tra le prime 50 del mondo. Ma nel corso della sua carriera di singolarista non è mai riuscita ad entrare nelle 200 ed è sempre stata una giocatrice che preferiva la terra rossa al veloce.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

Bronzetti ed Eikeri scenderanno in campo questa notte, tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio. Il match è in programma come secondo a partire dall’01:00 (dopo Berrettini-Ruud). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.