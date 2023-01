Sonego-Medvedev domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Daniil Medvedev nel primo turno del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023 (cemento outdoor). Sorteggio non benevolo per il torinese, che si trova subito di fronte il numero sette del mondo e testa di serie numero tre della manifestazione australiana. Tra i due non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Il russo, nonostante abbia disputato un’ultima stagione al di sotto delle proprie possibilità, è sempre un avversario molto pericoloso soprattutto sui campi veloci.

Non a caso i bookmakers lo danno nettamente favorito contro Sonego, che dovrà essere molto penetrante con i colpi d’inizio gioco per poter provare a fare partita pari con il sovietico. Quest’ultimo si è allenato duramente nelle ultime settimane ed è uno dei maggiori indiziati per arrivare in fondo nella cittadina oceanica. Una clamorosa vittoria consentirebbe al piemontese di aprirsi il tabellone. In un ipotetico secondo turno, infatti, troverebbe uno tra la wild card di casa Cristopher O’Connell oppure il serbo Miomir Kecmanovic.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Medvedev scenderanno in campo nella notte italiana tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio. Sarà il match che aprirà il programma all’01:30. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita tra Sonego e Medvedev. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione oceanica.