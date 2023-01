Berrettini-Ruud stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Matteo Berrettini affronterà Casper Ruud nel terzo singolare della sfida Italia-Norvegia di United Cup 2023, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. La seconda giornata di incontri tra i nostri azzurri e i norvegesi si apre con il match che vedrà coinvolti i rispettivi numeri uno del ranking maschile. Match decisamente intrigante, seppur in un contesto diverso dal solito. Ruud nel 2022 ha fatto un salto di qualità enorme, diventando il terzo giocatore della classifica ATP; le vicissitudini che hanno condizionato la stagione di Matteo invece le conosciamo tutti e anche il ranking ne è stato condizionato. L’obiettivo primario dell’allievo di Vincenzo Santopadre, in questi giorni, è quello di mettere partite nelle gambe in vista del primo slam, ma è chiaro che lo stesso Berrettini sarà curioso di testare il suo livello di gioco contro un attuale top-3, che nell’ultimo scontro diretto a New York ha avuto vita abbastanza facile.

Berrettini e Ruud scenderanno in campo questa notte, tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio. Il match è in programma all’01:00. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.