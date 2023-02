Brindisi-Verona stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Brindisi-Verona, sfida valida come diciannovesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini allenati da coach Vitucci hanno cominciato molto bene il nuovo anno, con quattro vittorie su sei partite giocate che hanno permesso di risalire fino al settimo posto. Gli scaligeri, invece, dopo un girone di andata positivo, hanno rallentato, scendendo in penultima posizione, e sperano quindi di poter replicare il risultato dell’andata, quando, proprio alla prima giornata, arrivò una vittoria all’ultimo respiro. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 febbraio sul parquet del PalaPentassuglia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi-Verona di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere tutte le partite di campionato anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.