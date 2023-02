Juventus-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Fiorentina, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Bianconeri che stanno vivendo un buon momento di forma viste le vittorie ai danni di Lazio in Coppa Italia e Salernitana in campionato. L’obiettivo è ovviamente prolungarlo e, visti i 15 punti di penalizzazione in classifica, il match con la Fiorentina è quasi uno scontro diretto. La squadra di Allegri scenderà in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare i viola, che peccano in termini di continuità ma in grado di stupire se in giornata. La sfida è in programma oggi, domenica 12 febbraio alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.