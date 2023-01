Sinner-Edmund in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Kyle Edmund nel primo turno del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023 (cemento outdoor). La nuova stagione dell’altoatesino comincia contro il britannico, attualmente classificato abbondantemente oltre i primi cinquecento giocatori del mondo a causa degli infortuni ma con un best ranking da numero quattordici del mondo. Non ci sono precedenti da registrare tra l’azzurro e l’inglese, entrato in tabellone grazie al ranking protetto.

Sinner, testa di serie numero sei nella cittadina australiana, partirà senza dubbio con i favori del pronostico. Edmund, tuttavia, è giocatore da prendere con le pinze. In passato, infatti, ha dimostrato di potersela giocare ampiamente con i migliori tennisti del mondo, a maggior ragione quando si parla di superfici rapide. In palio c’è un secondo turno contro uno tra la wild card di casa Thanasi Kokkinakis oppure il bombardiere statunitense Maxime Cressy. Lo spicchio di tabellone è quello presidiato dal russo Andrey Rublev, avversario di Jannik in un ipotetico quarto di finale.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Edmund scenderanno in campo tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio, giornata di completamento degli incontri di primo turno. L’orario ed il campo sono da decretare. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare il programma ufficiale. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita tra Sinner e Edmund. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione oceanica.