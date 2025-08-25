Vuelta, Gaudu trionfa a Ceres: Vingegaard conserva la maglia rossa
Il francese batte Pedersen e lo stesso leader danese. Ciccone resta terzo nella generale
David Gaudu firma il successo nella terza tappa della Vuelta a España 2025, la San Maurizio Canavese–Ceres di 134,6 km, ultima frazione con arrivo in Italia. Il francese della Groupama-Fdj, già vincitore di due tappe nella corsa spagnola nel 2020, ha regolato in volata i danesi Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Il campione in carica Vingegaard mantiene la maglia rossa di leader con lo stesso tempo complessivo di Gaudu, che ora lo tallona in classifica. In terza posizione rimane Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quarto al traguardo e sempre brillante in queste prime giornate.
Più indietro invece Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che ha chiuso 34esimo senza particolari ambizioni di classifica generale.
Domani la corsa ripartirà dalla Val di Susa con la quarta tappa, la Susa–Voiron di 206,7 chilometri, che segna l’ingresso definitivo della Vuelta in territorio francese.