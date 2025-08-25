David Gaudu firma il successo nella terza tappa della Vuelta a España 2025, la San Maurizio Canavese–Ceres di 134,6 km, ultima frazione con arrivo in Italia. Il francese della Groupama-Fdj, già vincitore di due tappe nella corsa spagnola nel 2020, ha regolato in volata i danesi Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

